Kantine van petanqueclub in Tielrode volledig uitgebrand

Een aannemer is volop bezig met de bouw van een afsluiting rond de snelwegparkings van de E17 in Kruibeke. De parking langs de rijrichting Gent is al jaren een hotspot voor vluchtelingen. Mensen zonder papieren proberen er vaak in de laadruimtes van vrachtwagens te kruipen, in een poging om zo in het Verenigd Koninkrijk te geraken. In 2017 piekte het aantal zogenoemde inklimmers op de parking. De politiecontroles werden vanaf dan opgedreven. Maar omdat de parking niet omgheind is, kunnen betrapte transmigranten gewoon wegvluchten in de omliggende velden. Daar komt dus verandering in. De afsluiting is daarnaast ook goed om andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. Kostprijs van het hekwerk loopt in de tienduizenden euro's.