Kallo wordt overspoeld door zoekende vrachtwagenbestuurders, gemeente knipt centrum

In Wichelen is er gisteravond een zwaar ongeval gebeurd. Op het kruispunt Moleken botsten twee voertuigen tegen elkaar. Eén persoon raakte levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer werd overgebracht naar het UZ in Gent. Het ongeval gebeurde rond half acht. Eén van de auto's zou door het rode licht gereden zijn. De bestuurder raakte wellicht verblind door de laaghangende zon. De aangereden auto kwam door de klap op zijn flank terecht. Bij de botsing viel er één zwaargewonde. De vrouw in het aangereden voertuig kwam er met de schrik vanaf, maar haar man was er slechter aan toe. De brandweer had drie kwartier nodig om hem uit het wrak te bevrijden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het andere voertuig raakte niet gewond.