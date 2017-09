Gezondheid Kallo: Veeteeltbedrijf opent eigen slagerij

Nog in Beveren, in deelgemeente Kallo, heeft een veeteeltbedrijf sinds kort een eigen beenhouwerij. Ze verkopen met andere woorden voortaan zelf het vlees van de runderen die ze kweken. Zo willen ze de mensen garanderen dat ze zuiver en kwaliteitsvol vlees op hun bord krijgen. En het concept slaat blijkbaar aan. Zo leveren ze al aan enkele restaurants en traiteurs en kregen ze ook al heel wat klanten over de vloer.