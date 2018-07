Kallo: Roemeen van 26 sterft op kruispunt dat wacht op verkeerslichten, maar toch werd opengesteld

In de Waaslandhaven, in Kallo, zijn rond de middag één dode en twee gewonden gevallen bij een dramatisch verkeersongeval op een nieuw kruispunt aan de R2. Eén van de gewonden vecht nog altijd voor zijn leven. De slachtoffers zijn Roemenen. De man die gestorven is, is pas 26. De auto waarin de slachtoffers zaten werd op het kruispunt vol in de flank aangereden door een vrachtwagen. De auto werd 20 meter meegesleurd en geplet tegen een verlichtingspaal. Het dodelijk slachtoffer zat op de achterbank. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf ter plaatse. De andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt onderzocht door het parket. Wellicht heeft iemand de voorrangsregels genegeerd. Dat er tijdelijk voorrangsregels gelden komt omdat het gloednieuwe kruispunt nog maar pas open is, sinds dit weekend. Verkeerslichten moeten hier binnenkort het verkeer regelen, maar die staan er nog niet. In afwachting staan er verkeersborden met instructies. Dat het kruispunt toch al open is, doet veel vragen rijzen. Het nieuwe kruispunt is er gekomen omdat de rotonde die er vroeger lag, veel te gevaarlijk was. Straks evalueert de Afdeling Maritieme Toegang wat er verder met het kruispunt moet gebeuren.