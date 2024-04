Kallo: Ontploffingsgevaar in zuivelfabriek na smeulbrand in silo met melkpoeder

Bij het bedrijf Milcobel in Kallo is deze middag even ontploffingsgevaar geweest. Rond half twee merkten enkele werknemers een smeulbrand op in een silo met melkpoeder. Omdat er gevaar was op een stofexplosie, werd meteen de brandweer opgebeld. Die stelde een veiligheidsperimeter in van zo'n 100 meter. Daarin vielen ook zes woningen. Die bewoners moesten niet geëvacueerd worden, maar de brandweer vroeg hen wel om binnen te blijven. Rond drie uur was de situatie onder controle en werd de perimeter opgeheven. Niemand raakte gewond. De schade binnen het bedrijf bleef ook beperkt.