En we blijven nog even bij het transport. Want vanaf nu zal er ieder jaar zo'n 60.000 ton huishoudelijk afval over binnenwateren naar Indaver in Doel vervoerd worden, zodat het daar verwerkt kan worden. Dat afval komt uit de provincie Vlaams-Brabant. Zo worden er 2400 vrachtwagens van de wegen gehaald. Het project staat al jaren in de steigers, maar de concrete uitwerking liet even op zich wachten. Onze collega's van RingTV konden met zo'n afvalboot meereizen.