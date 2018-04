Nieuws Kallo: Gigantisch verkeersbord dreigt op snelweg te vallen

embed

Nog in Kallo is de brandweer gisterochtend in allerijl moeten uitrukken omdat een zwaar verkeersbord op de R2-snelweg dreigde te vallen. Het kolossale bord van 5 op 7 meter, met een gewicht van om en bij een halve ton, was los aan het komen. De brandweer kon niet anders dan de rijbaan, een cruciale weg voor het verkeer in en rond de Waaslandhaven, volledig af te sluiten. Alle verkeer moest rondrijden tot er een kraan ter plaatse was om het zware bord te verwijderen.