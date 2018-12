Kallo: Bejaarde vrouw komt in ijskoud water terecht en sterft

We beginnen dit journaal met droef nieuws, want bij een zware woningbrand in Aalst is vanmiddag een dode gevallen. Het vuur ontstond rond de middag in dit pand in de Dompelstraat. De brandweer kreeg de uitslaande brand maar moeilijk onder controle. De rook was over heel de stad te zien. Na de bluswerken werd duidelijk dat er iemand niet op tijd naar buiten is geraakt. Het gaat om een 35-jarige man die inwoonde bij zijn moeder. Hij heeft de brand niet overleefd. Ook een hond is in de vlammen gebleven. Over de oorzaak van de brand is nog geen uitsluitsel.