Julie De Wilde uit Laarne tweede in Dwars door Vlaanderen

In Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen is Julie De Wilde uit Laarne als tweede over de finish gekomen. Een handvol keer proberen een aantal rensters te ontsnappen, maar zonder veel succes. Uiteindelijk moet er in Waregem dan toch nog gesprint worden voor de overwinning. Daarin moet De Wilde enkel de Italiaanse Chiara Consonni voor zich laten. De renster uit Laarne is amper 19 jaar, maar heeft wel al enkele mooie overwinningen op haar palmares staan, zoals 2 Belgische titels in het veldrijden bij de juniores. Ook bij de mannen werd er vandaag gekoerst. Daar ging de Nederlander Mathieu van der Poel met de overwinning lopen. Greg Van Avermaet was onze beste streekgenoot op een 16de plaats.