Julie De Wilde sprint naar zege in Ixina GP Oetingen

Julie De Wilde heeft de Ixina Grote Prijs Oetingen gewonnen, een wedstrijd vergelijkbaar met het niveau van Kuurne-Brussel-Kuurne bij de mannen. Het is de vierde profzege voor de renster uit Laarne. De 22-jarige De Wilde, die voor Fenix-Deceuninck rijdt, was de snelste van een uitgedund peloton. Ze klopte de Italiaanse Sofia Bertizzolo en Chiari Consonni na een zenuwachtige wedstrijd vol valpartijen. De Wilde schreeuwde het uit toen ze over de finish bolde, want de voorbije jaren kende ze zelf een grote dosis pech met zware valpartijen, onder andere in de Classic Brugge-De Panne.