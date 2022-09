Julie De Wilde op WK Wielrennen in Australië: "Klaar voor de mixed team time trial"

De vrouwen hebben ondertussen hun wedstrijd gereden. Het is uiteindelijk de Nederlandse Fem van Empel die daar als eerste over de streep is gekomen. Samen met Annemarie Worst rijdt de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal er al vroeg in de wedstrijd vandoor. Halverwege koers schakelt van Empel een versnelling hoger. Worst kan niet volgen en moet vrede nemen met een tweede plaats. Van Empel soleert met meer dan een minuut voorsprong op Worst naar de overwinning. Denise Betsema vervolledigt het volledig Nederlandse podium. Eerste Belg is Sanne Cant met een mooie vierde plaats.