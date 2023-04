Jonge wielrennertjes kunnen 10 donderdagen lang veilig trainen op afgesloten parcours in Tielrode

We sluiten af met golf. Op een hele bijzondere locatie. Want wie graag golft, die kan vanaf nu in Doel terecht. Het concept zit zo in elkaar. Je maakt een wandeling in combinatie met een partijtje golf. Je speelt niet naar een hole, maar naar een vlaggetje of bijvoorbeeld een zitbank of een lantaarnpaal. City Golf, zoals het ook wel wordt genoemd, kan je al langer doen in grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent. En vanaf nu dus ook in het bijzondere Scheldedorp.