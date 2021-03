Amper 23 jaar zijn en in volle coronacrisis je eigen hotel uit de grond stampen. Het is het verhaal van Carolien Gillis. Zij start eind deze maand met het Factory Hotel in Kallo, te midden van de Waaslandhaven. Het hotel richt zich vooral op havenpersoneel, maar ook op toeristen. Want de kans is niet onbestaande dat we deze zomer opnieuw een vakantie in eigen land zullen boeken.