Jo Fonck trekt met IedereenVooruit naar de kiezer: "We gaan voor een Denderleeuw 2.0"

Politiek nieuws uit Denderleeuw. Daar wil burgemeester Jo Fonck zichzelf opvolgen. Hij trekt naar de kiezer onder de vlag van z'n politieke beweging 'Iedereen Vooruit'. Die partij is volgens Fonck hét antwoord op de toenemende polarisering in de gemeente. In 2018 was Vlaams Belang nog afgetekend de grootste. Maar het wij-zij verhaal is niet de oplossing, zegt Fonck. Hij wil het huidige beleid voort zetten, iedereen kansen geven en Denderleeuw in beweging zetten.