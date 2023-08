Jenno Berckmoes klaar voor volgende stap in heuvelklassiekers

Andy Baetens, momenteel de nummer één op de WDF World Ranking, heeft een sponsorcontract getekend bij de Nederlandse dartsfabrikant Bull's NL. Een serieuze stap voorwaarts voor de Aalstenaar, die al enige tijd naar de weg omhoog timmert. Momenteel combineert hij darts met een voltijdse job, maar 'The Beast from the East' is resoluut: hij wil profdarter worden.