'Janez Detd.' uit Grembergen viert dertig jaar punkrock met jubileumconcert in Kortrijk

Kent u Janez Detd. nog? De populaire punkband uit Dendermonde van frontman Nikolas Van der Veken. Wel, Janez Detd. is jarig en geeft daarom begin mei een reünieconcert in Kortrijk. De groep onstond in 1995 en stopte ermee in 2009, maar bij elke verjaardag treden ze nog eens op. Een beetje uit nostalgie en om nog eens lekker hard los te gaan, zeggen ze. Bijna alle 600 tickets zijn al de deur uit. Om hun reünie aan te kondigen, lieten ze zich inspireren door een bekend reclamefilmpje.