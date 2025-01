Voetballer Jan Vertonghen heeft vrijdagavond de Vlaamse Reus gewonnen. Dat is een bekroning van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten en -fotografen. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt in de Belgische sportwereld aan iemand die zijn of haar sport naar een hoger niveau tilt. Voor de Tielrodenaar is het een mooie bekroning voor zijn carrière, die dit seizoen bij Anderlecht wel vooral in het teken staat van blessures.