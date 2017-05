De bestuurder van het Volkswagenbusje dat tijdens het Kevertreffen in Ninove is ingereden op enkele toeschouwers, had sporen van cannabis in zijn bloed. Dat blijkt uit de resultaten van een drugstest, die genomen is vlak na het ongeval. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De feiten gebeurden vorig jaar in maart. Bij het ongeval vielen toen twee zwaargewonden en twee lichtgewonden. De man, een Brit van 39, had niet gedronken, maar in zijn bloed werden wel sporen van cannabis aangetroffen. Of de man kort voor de feiten drugs gerookt had is niet duidelijk. Want cannabis blijft tot twee weken lang opspoorbaar in het bloed. Voor de boete en het rijverbod zal dat alvast niet veel uitmaken, positief is positief. Uitspraak in de zaak op 22 mei.