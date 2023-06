Jaarrapport MLSO: Voor het eerst meer dan 22.000 voltijdse jobs in Waaslandhaven

Onze provincie doet het uitstekend op het vlak van jonge ondernemers. Hun aantal is de laatste vijf jaar met 35 procent gestegen. Dat is de sterkste stijging van alle Vlaamse provincies. Dat zegt Unizo Oost-Vlaanderen. Je bent een jonge ondernemer tot je 29ste. In 2016 waren er 16.500 in Oost-Vlaanderen. Vijf jaar later zijn dat er 22.300, bijna 6.000 meer. Vooral het aantal heel jonge ondernemers, zelfstandigen tussen de 18 en de 21 jaar, neemt fors toe. De stijging is zeer opvallend. Zeker als je kijkt naar het totale aantal nieuwe zelfstandigen in heel Vlaanderen. Dat aantal groeide in dezelfde periode maar de helft zo snel. Een verklaring ligt deels bij de invoering van het statuut student-zelfstandige. Studenten kunnen zo ondernemen terwijl ze studeren. Unizo is tevreden met deze cijfers, maar er is ook een kanttekening. Na 5 jaar zou 35 procent van de jonge ondernemers er al opnieuw de brui aan geven.