ITC Rubis Terminal Antwerp doet forse investering in Waaslandhaven

Tankterminal ITC Rubis in de Waaslandhaven breidt zijn opslagcapaciteit uit met maar liefst 15 procent door de ingebruikname van een nieuwe tankput. Die nieuwe tankput bestaat uit 12 tanks, goed voor een investering van 60 miljoen euro. In de tanks worden vloeibare chemische producten en nieuwe groene producten opgeslagen die dan later verscheept worden. Van die 60 miljoen gaat er 5 miljoen naar groene maatregelen zodat de uitstoot van het bedrijf teruggedrongen wordt. Na deze opening van tankput 7, wil het bedrijf op termijn nog uitbreiden met 2 extra tankputten, goed voor 250.000 kubieke meter aan extra opslagcapaciteit.