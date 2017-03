Langs de N41 in Hamme ter hoogte van industriepark Zwaarveld zijn vanmiddag meer dan 5.000 bomen geplant. Het nieuwe bos is een realisatie van de plaatselijke 'Lions Club' in samenwerking met de bosgroepen, dat is een vereniging van en voor boseigenaars. De Lions club viert zijn 100-jarig bestaan en plant over heel België 50.000 nieuwe boompjes aan. Hier in Hamme zijn het inheemse bomen. Het nieuwe bos heeft de naam 'Biekabos' gekregen. De naam verwijst naar het zogenaamde 'Biekastroatjen', een lange wegel waarlangs je vroeger van 't Spurt tot in Moerzeke kwam.