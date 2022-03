Er gebeurde gisteravond nog een zwaar ongeval, in Lede, in deelgemeente Oordegem. Op de N9 reed een auto tegen een elektriciteitspaal en ging daarna twee keer over de kop.De bestuurster reed in de richting van Aalst en geraakte rond 9 uur van de weg. Getuigen zagen hoe de auto langs een boom scheurde en tegen een betonnen elektriciteitspaal reed. De paal brak. De auto ging daarna twee keer over de kop. De brandweer moest de bestuurster uit het wrak bevrijden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zwaar de vrouw er aan toe was.