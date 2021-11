Een paar reeksen hoger, in de eerste Nationale, heeft FCV Dender gisteravond een deugddoende overwinning geboekt. Blauw-zwart won op eigen veld met 1-0 van KVK Tienen. Dender speelde een hoop kansen bijeen, genoeg om eigenlijk meer dan één wedstrijd te winnen. Uiteindelijk was het verdediger Stef De Backer die zich tot matchwinnaar kroonde. Dender schuift wat op in de stand en nestelt zich in de top 5.