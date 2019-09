In Dendermonde stond de start van het nieuwe schooljaar in het teken van de Ros Beiaardommegang. Want dit schooljaar zal het Ros Beiaard na tien jaar nog eens buitenkomen. In de basisschool van het Atheneum begonnen de leerkrachten en de leerlingen met een dansje op de tonen van het Ros Beiaard-lied. En ook de leerlingen van de HEHAschool in Sint-Gillis-Dendermonde kregen vanochtend een 'reuze'-verrassing.