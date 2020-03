Huizen opnieuw onder water in Wichelen

Op verschillende plaatsen in onze streek is de waakdrempel van verschillende waterwegen overschreden. Dat is onder meer het geval op de Durme in Lokeren. In Dendermonde is de plaatsing van de brug over de Oude Dender uitgesteld. Die brug zal deel uitmaken van de toegangsweg naar de nieuwe gevangenis. De brug wordt via de Dender naar haar bestemming gebracht. Maar door de uitzonderlijk hoge waterstand wordt de plaatsing, die morgen gepland was, nu uitgesteld. In Erpe-Mere staat de Molenbeek dan weer erg gezwollen. Overstromen doet de beek nog niet. De buurtbewoners in de nabijgelegen Honegemstraat maken zich voorlopig nog geen zorgen.