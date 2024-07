Huis onbewoonbaar na slaapkamerbrand in Temse

In Temse heeft het deze namiddag hevig gebrand in een woning in de Sint-Jorisstraat. Het was de bewoner zelf die de brand in z'n slaapkamer opmerkte. Op dat moment was er al een hevige rookontwikkeling. De man kon op eigen kracht zijn woning nog verlaten, maar hij liep wel een rookvergiftiging op. Het vuur ontstond aan een matras en zette vervolgens de slaapkamer deels in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning is wel onbewoonbaar verklaard.