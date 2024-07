Honderden Turkse supporters druipen af in Zele na uitschakeling op EK: "Dit doet heel veel pijn"

Geen of weinig getoeter bij de Turkse gemeenschap in Zele gisterenavond. Want Turkije heeft niet kunnen stunten tegen Nederland op het EK voetbal. De turken verloren de kwartfinale met 2-1. Nochtans waren de Zelenaars met Turkse roots massaal opgedaagd en waren ze voor de wedstrijd nog vol vertrouwen. Iedereen waande zich al in de halve finale. De ontgoocheling na het laatste fluitsignaal was dan ook groot.