Hofstade: Bestuurder valt in slaap en knalt tegen verkeerslicht

In de Aalsterse deelgemeente Hofstade is vanochtend een vrouw levensgevaarlijk gewond toen ze in een auto zat die tegen een verkeerslicht aanknalde. Het ongeval gebeurde op de gewestweg N41. De vrouw zat als passagier in de auto, de bestuurder was in slaap gevallen achter het stuur. Een getuige die vlak achter het voertuig reed zag hoe de wagen plots naar rechts afweek en zonder te remmen tegen het verkeerslicht aanreed. De ravage na het ongeval was groot. De N41 in de richting van Aalst was een tijdlang volledig afgesloten.