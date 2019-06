Hofstade: Afgelegen villa vat vuur, brandstichting wordt niet uitgesloten

De Vlaamse milieumaatschappij zet haar rattenvangers in om de Chinese wolhandkrab te vangen. Die uitheemse krabbensoort is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig in onze contreien. Natuurverenigingen spreken over een echte invasie. De Vlaamse milieumaatschappij installeert binnenkort een krabbenval in natuurgebied de Kalkense Meersen. In Grobbendonk staat er al ééntje. Sinds januari zijn er daar al - hou u vast - 715.000 wolhandkrabben gevangen.