Hof van beroep bevestigt straf moordenaar Geert De Lie: 20 jaar cel

En het hof van beroep in Gent heeft vandaag het vonnis bevestigd in de moordzaak op motorhandelaar Geert De Lie uit Erwetegem bij Zottegem. De opdrachtgever, een Nederlandse Antiliaan, kreeg in eerste aanleg 20 jaar cel voor de moord, ondertussen zeven jaar geleden. Hij was tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij vond dat hij te zwaar was gestraft. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak omdat het volgens hem niet bewezen was dat hij de opdrachtgever was. Maar het hof volgt de verdediging dus niet. De man vliegt voor 20 jaar achter de tralies.