Een wolkbreuk heeft deze ochtend een klaslokaal van stedelijke basisschool De Smidse in Zottegem onder water gezet. Het water sijpelde binnen via een glazen koepel en een vals plafond. Gelukkig waren er op dat moment geen kinderen aanwezig. De kleuters van de tweede kleuterklas moesten wel even uitwijken naar de turnzaal. Er wordt nu onderzocht hoe het dak kan gerepareerd worden.