De politie van Denderleeuw is een onderzoek gestart naar enkele rappers. Die laten in een videoclip op YouTube zware wapens zien. Een tweeloop, zwaarden, munitie en drugs, en ook enkele straatraces, beelden duidelijk gedraaid in Denderleeuw. En ze brengen ook politie-agenten van de zone Denderleeuw/Haaltert in beeld tijdens hun shift. Daarom is de politie nu een onderzoek gestart. Of er al verdachten zijn geïdentificeerd, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een muziekvideo gemaakt in het gewelddadige drillrapmilieu.