Heilige Dymphna-bedevaarders vertrokken voor 90 kilometer naar Geel

En we sluiten af met prachtige beelden van een oehoe, die ontsnapt is in Sint-Niklaas. Het beest zorgt al een paar dagen voor ophef vlak over de grens in het Nederlandse Hulst. De oehoe is al sinds april op de dool nadat hij zijn vertrouwde omgeving verliet in Sint-Niklaas. Zijn baasje deed al enkele verwoede pogingen om het dier te vangen, maar dat lukte nog niet. Vorige week zorgde de uil voor heel wat problemen. Het beestje was op zoek naar eten en maakte gevaarlijke duikvluchten. Het dier scheerde rakelings langs de mensen. Deze ochtend ging de oehoe ook nog op bezoek in een basisschooltje. De dierenambulance probeerde het dier te vangen, maar ook dat lukte niet.