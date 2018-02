De eigenaars van sterrenrestaurant De Verborgen Tuin uit Geraardsbergen openen in maart een nieuwe zaak in Waasmunster. Ze nemen het pand van La Cucina over. Het restaurant aan de Belselestraat ging afgelopen zomer dicht door familiale omstandigheden. Van toen af staat het leeg en is er naar een overnemer gezocht. De nieuwe eigenaars willen er hun eigen concept brengen van Franse en Vlaamse gerechten. Voorlopig blijft hun sterrenzaak in Geraardsbergen ook bestaan. Het restaurant in Waasmunster zou open gaan op 19 maart.