Heilig Hartschool herdenkt Cennet en Efe: "Ze waren altijd goedgezind en voor iedereen in de weer"

De nieuwe regiovorming, zoals die vandaag gestemd in het Vlaams Parlement, is geen reden om niet over te gaan tot een fusie tussen aangrenzende gemeenten. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het regiodecreet, dat 2 weken geleden ook al in de commissie was goedgekeurd, verdeelt Vlaanderen in 15 referentieregio's. Enkel gemeenten binnen eenzelfde referentieregio, zoals Waasland of Denderregio, kunnen samenwerkingsverbanden aangaan. Om die reden had de gemeente Zwijndrecht gevraagd om van de regio Antwerpen naar de regio Waasland te verhuizen, en dat is ook gebeurd. Voor het Zwijndrechtse bestuur maakt die stap dan een eventuele fusie met de Wase gemeenten Beveren en Kruibeke overbodig, maar dat klopt niet, zegt minister Somers.