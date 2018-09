Haven zet verder in op mobiliteit: Waterbus wordt uitgebreid en truckersparking op Linkeroever

Ja, en dat het ongenoegen onder de vrachtwagenchauffeurs groot is, dat konden we vanmiddag ook al vaststellen op de parking van Wetteren. Drie opeenvolgende stopplaatsen langs de E40 richting Kust zijn nu permanent of gedeeltelijk gesloten. Goed voor een traject van in totaal bijna tweehonderd kilometer. Er moet nu echt iets gaan veranderen, zeggen de truckers. Want zo kunnen ze echt niet werken.