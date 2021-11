Harmonie Erpe-Mere bouwt eigenhandig nieuw repetitielokaal: "Ideale teambuilding!"

Wie graag blijvende herinneringen heeft aan een overleden familielid of vriend, die kan beroep doen op een uitvaartfotograaf. Die legt de laatste momenten vast en fotografeert ook de begrafenis. In vele landen is uitvaartfotografie populair, maar bij ons is het nog niet zo gekend. Toch kan het handig zijn, zeker in tijden van corona, waarbij afscheid nemen soms heel moeilijk of onmogelijk is.