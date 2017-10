Nieuws Haaltert: Vrouw (68) omgebracht door vriend in appartement aan zee

De gemeente Haaltert, en in het bijzonder de lokale OKRA-afdeling, is in rouw door het verlies van een zeer sociaal bewogen vrouw. De 67-jarige Miriam Van Poel is vrijdagavond op gruwelijke wijze om het leven gebracht in Middelkerke. Ze werd met messteken gedood in haar eigen appartement. Wellicht heeft haar vriend haar vermoord, hij is aangehouden. Miriam stond in Haaltert bekend als een intelligente en gedreven vrouw. Zo ze was de drijvende kracht achter heel veel activiteiten voor gepensioneerden.