Haaltert: Speciale eenheden overmeesteren man met psychische problemen

In Haaltert heeft de politie gisteravond met behulp van de speciale eenheden een man overmeesterd in zijn appartement. In de Hooglareweg, ter hoogte van het station in Ede, schopte een zestiger herrie. De politie kwam daarop massaal ter plaatse, net als de brandweer en de speciale eenheden. De man had zich verschanst in z'n appartement en was gewapend. Ook een drone werd ingezet. Uiteindelijk kon de man vrij snel overmeesterd worden door de speciale eenheden. Hij kampt hoogstwaarschijnlijk met psychische problemen. Politie en parket laat weten dat er een incident was, maar geven verder geen informatie.