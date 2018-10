Haaltert: Auto ramt gevel, bestuurder vlucht weg

In Haaltert is deze nacht een auto gecrasht na een achtervolging. Het ongeval gebeurde rond kwart voor drie in de Hoogstraat. De auto kwam van Ninove, en reed richting Aalst toen de politie hem opmerkte. De bestuurder sloeg op de vlucht, en knalde iets later tegen de gevel van een woning. Daarna ging hij te voet op de vlucht. De bestuurder wordt op dit moment nog altijd gezocht. Het parket laat weten dat er meerdere personen zijn opgepakt voor ondervraging. Of er nog mensen in de auto zaten, is nog niet duidelijk. De brandweer moest ter plaatse komen om de getroffen woning te stutten en af te sluiten. De bewoners worden voorlopig opgevangen door familie. Morgen stelt de gemeente een noodwoning ter beschikking.