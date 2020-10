Met dit grijze, regenachtige weer was het er rustig, maar de veiligheid op de jaagpaden langs de Schelde blijft een actueel thema in Temse. Wandelaars, fietsers, maar bijvoorbeeld ook kinderen op rolschaatsen, iedereen beweegt er zich door elkaar. En dat leidt soms tot gevaarlijke situaties. Vooral groepen van fietsers die tegen hoge snelheden over de paden scheuren, zorgen regelmatig voor frustraties. Er zijn er misschien maar weinigen die het weten, maar eigenlijk mag je op zo'n jaagpad niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Op plaatsen met veel bochten of in de buurt van huizen zelfs maar tien kilometer per uur. Vlaams Belang Temse vindt dat aan dat reglement wat meer aandacht mag besteed worden. Zowel door de gemeente als door de beheerder van de jaagpaden, dat is de Vlaamse Waterweg.