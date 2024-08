Grootouders emotioneel na bronzen plak: "Fabio zegt al jaren: 2024 wordt mijn jaar. Het is ongelooflijk"

Wie natuurlijk ook ontzettend fier zijn op Fabio, zijn z'n grootouders. Want Fabio Van den Bossche komt uit een echte wielerfamilie. Opa Willy De Geest was in de jaren 70 ploegmakker van Roger De Vlaeminck en werd zelf twee keer 4de in de Ronde van Vlaanderen. Ook zijn oom en zijn ouders hebben op hoog niveau gekoerst. De familie volgde de wedstrijd gisteravond nagelbijtend vanuit de tribune in Parijs, maar ze zijn ondertussen al terug in Laarne. Eén dag later blinken ze nog altijd van trots.