Grondbezit voor het eerst in kaart gebracht: één tiende van Oost-Vlaanderen is in publieke handen

ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, heeft voor het eerst het publiek grondbezit in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht. Ongeveer 12% van de gronden in Oost-Vlaanderen is publiek bezit, en één derde daarvan is landbouwgrond. Als eigenaars van die gronden, zoals OCMW's en kerkfabrieken, die landbouwgronden verkopen, dan kan dat ook invloed hebben op de toekomst van de landbouwbedrijven, zo zeggen de boeren.