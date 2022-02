Greg Van Avermaet wil er staan bij start Vlaamse wielervoorjaar

Het heeft niet mogen zijn voor Michael Vanthourenhout. De wittekop uit Wetteren is net naast het podium gevallen op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Vierde dus. Dat is een heel ondankbare plaats, maar toch zijn de supporters van Vanthourenhout apetrots. Zij volgden de wedstrijd gisteravond vanuit zijn supporterscafé op de Markt in Wetteren. Dankzij het harde ploegwerk van de Wetterse veldrijder kon ons land wel nog brons pakken. Dat was voor Eli Iserbyt. Goud was voor de Brit Pidcock, zilver voor de Nederlander Van der Haar.