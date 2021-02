Greg Van Avermaet is vierde geworden in de derde rit van de Ster van Bessèges. De overwinning in de Franse rittenkoers was voor Tim Wellens. Hij reed solo richting winst , want in het slot van de etappe was hij weggereden van het peloton. Edward Theuns won de sprint voor de tweede plaats, voor de Zwitser Mads Würtz, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. Tim Wellens wordt meteen ook de nieuwe leider.