Greg Van Avermaet: 'Geen probleem om in dienst te rijden als iemand anders beter is'

De sport dan. Nog twee keer slapen en dan barst de strijd los om de wereldtitel in het wielrennen. Met Wout Van Aert heeft het Belgische team één van de absolute topfavorieten in z'n rangen. Dat beseft ook Greg Van Avermaet. De olympisch kampioen maakt er dan ook geen probleem van om als het nodig is in dienst van Van Aert te rijden. Al hoopt hij natuurlijk ergens ook wel z'n eigen kans te kunnen gaan.