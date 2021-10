Greg Van Avermaet en Oliver Naesen blikken vooruit naar zondag

In het volleybal is Asterix Avo Beveren er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Champions League. Net als in Athene verloor het ook de terugwedstrijd in de eigen zaal tegen het Griekse Olympiakos Piraeus met 1-3. Het jonge team van Kris Vansnick leek even op weg naar een stunt, maar uiteindelijk trok de Griekse landskampioen aan het langste eind. Asterix is dus uitgeschakeld, maar wordt opgevangen in de CEV Cup.