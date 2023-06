Greg Van Avermaet blikt vooruit op allerlaatste BK: "Ben nu geen topfavoriet, dat geeft meer ruimte om mijn wedstrijd te rijden "

Maandag weet Greg Van Avermaet of hij mee mag naar de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar werd hij tot zijn eigen verbazing niet geselecteerd. Nu liggen de kaarten mogelijk anders. Want Van Avermaet is aan zijn laatste seizoen bezig. Dus hoopt hij een laatste keer mee te mogen naar Frankrijk. Zondag hoopt hij zich in de kijker te rijden. Want dan rijdt Van Avermaet zijn laatste Belgisch kampioenschap.