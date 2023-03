Gratis parking voor 280 vrachtwagens geopend in Waaslandhaven

In de Waaslandhaven is vandaag een nieuwe vrachtwagenparking ingehuldigd. De parking telt maar liefst 280 plaatsen en ligt dicht bij de huidige en toekomstige containerterminals op de Linkerscheldeoever in Kallo. Op die manier willen Beveren en Antwerpen de parkeerdruk in de omliggende plaatsen rond de haven verlichten. En de vrachtwagenchauffeurs kunnen voortaan terecht op een parking waar ze kunnen douchen en zich verfrissen.