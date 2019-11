Gezin waar ziekte zwaar heeft toegeslagen springt in de bres voor Huntingtonliga

In Aalst is vanmiddag de eerste verpakkingsloze winkel geopend. Onder meer eten en schoonmaak-producten, je kan het er allemaal onverpakt kopen. Het is de bedoeling dat je je eigen herbruikbare tas of potjes meebrengt of daar koopt. De initiatiefnemers willen zo hun steentje bijdragen aan een beter milieu.